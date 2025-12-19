Bollino Rosso proseguono le misure emergenziali per la qualità dell’aria

A seguito delle previsioni di Arpae sul possibile sforamento dei limiti di PM10, le autorità hanno prorogato fino al 22 dicembre le misure emergenziali per la qualità dell’aria. Tra queste, la sospensione della circolazione dei veicoli diesel Euro 5, per tutelare la salute pubblica e ridurre l’inquinamento atmosferico nella regione.

A seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, proseguono fino a lunedì 22 dicembre compreso le misure emergenziali con lo stop ai diesel Euro 5. Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, in base alle misure.

