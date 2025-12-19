Bocchi | Insultato all’ingresso del Teatro Due
Ieri sera, all’ingresso del Teatro Due di Parma, Priamo Bocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è stato accolto con un acceso insulto, rivolto pubblicamente. Un episodio che ha suscitato scalpore e riflessioni sulla polarizzazione politica e sul clima di tensione che si sta diffondendo. Un momento che mette in luce le difficoltà di dialogo e comprensione tra diverse espressioni di pensiero nella nostra società.
«Vai a fare in c**o fascista di me***a». Con questo duro insulto Priamo Bocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è stato accolto ieri sera all’ingresso del Teatro Due di Parma. Bocchi era presente al dibattito sul caso delle molestie sessuali subite dalle allieve del corso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
