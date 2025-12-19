Boccassuolo riapre una strada dopo la frana

A Boccassuolo di Palagano, la strada comunale La Ferrara – Centrocroci, danneggiata dalla frana, sarà riaperta al transito domani. Un intervento tempestivo ha permesso di realizzare un varco provvisorio in sicurezza sull’area di sedime, ripristinando così un importante collegamento tra Palagano e Riolunato.

A Boccassuolo di Palagano, domani sarà riaperto al transito il collegamento della via comunale La Ferrara – Centrocroci, la strada distrutta dalla frana che da Palagano porta a Riolunato, attraverso un varco provvisorio in sicurezza, realizzato sull'area di sedime della frana. La strada fa parte delle vie di collegamento distrutte dalla frana che ha colpito la località dell'appennino modenese dallo scorso aprile, che ad oggi ha movimentato oltre 3,5 i milioni di metri cubi su una superficie complessiva che supera i 500mila metri quadrati. Questo intervento fa parte del piano di ripristino della viabilità alternativa per le località che erano rimaste isolate, come La Lissandra, San Dalmaso e Roncadello.

