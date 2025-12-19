Blizzard Entertainment celebra l’anno passato nel Blizzard Yearbook 2025

Oggi, Blizzard Entertainment ha pubblicato il “ Blizzard Yearbook 2025 ” sul sito di Blizzard. Un formato nuovo per il tradizionale resoconto di fine anno, il Blizzard Yearbook offre uno sguardo agli ultimi 12 mesi nello stile di un classico annuario scolastico. Dalle uscite dei giochi agli eventi di settore, dalle celebrazioni della community al divertimento “on-campus”, la nostalgia è a mille, completata da “superlativi di classe”, scarabocchi e amichevoli “graffiti” all’interno delle pagine dell’Annuario. “Continuo a essere sbalordita dall’incredibile lavoro che i nostri colleghi producono in tutta Blizzard e sono entusiasta di condividere ciò che stiamo preparando per il 2026,” ha dichiarato Johanna Faries, Presidente di Blizzard Entertainment, nel suo messaggio di apertura dell’Annuario, guardando sia all’anno appena trascorso che al prossimo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

