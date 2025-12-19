Blitz in via dell' Omo dalle luci di Natale contraffatte ai lubrificanti per motore | sequestri nei punti di stoccaggio
In un'operazione a via dell'Omo, sono stati sequestrati numerosi prodotti contraffatti e irregolari, tra cui luci di Natale, oli lubrificanti e asciugacapelli. La merce, stipata sugli scaffali, risultava fuori norma e potenzialmente pericolosa per i consumatori. Un intervento volto a tutelare la sicurezza e la legalità nel settore commerciale, che ha portato alla luce una vasta gamma di prodotti non conformi e pronti per essere rimossi dal mercato.
Addobbi natalizi, olio lubrificante, asciugacapelli. Merce assiepata sugli scaffali e risultata fuori norma. Il blitz è scattato giovedì 18 dicembre in via dell'Omo, nella zona di Tor Teste, quadrante est della Capitale. Al setaccio, alcuni siti destinati allo stoccaggio di prodotti di vario. 🔗 Leggi su Romatoday.it
