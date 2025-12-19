Blitz contro il clan Sequino | TikTok per identificare gli indagati ripresi in video

Un blitz shock a Napoli mira a smantellare il clan Sequino nel rione Sanità. Utilizzando video di telecamere nascoste e confrontandoli con i profili sui social, le autorità cercano di identificare gli indagati. La tecnologia e i social network diventano strumenti fondamentali nella lotta alla criminalità, rappresentando un passo decisivo nella lotta alle organizzazioni mafiose presenti nel territorio.

Stamattina il blitz contro il clan del rione Sanità, a Napoli; gli indagati identificati raffrontando le immagini delle telecamere nascoste con quelle dei profili sul social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

