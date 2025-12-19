Blitz animalista al centro ippico di Mapello assolta Nicole Berlusconi | il fatto non sussiste

Il tribunale di Bergamo ha assolto Nicole Berlusconi dall'accusa di calunnia, confermando che il fatto non sussiste. La figlia di Paolo Berlusconi era stata imputata di aver accusato ingiustamente la presidente del centro ippico Ca’ del Pianone di maltrattamenti sui cavalli, accusa che si è rivelata infondata. Il centro, a seguito dell’accaduto, ha poi chiuso definitivamente i battenti.

Bergamo – Assolta perché il fatto non sussiste. Così ha deciso il tribunale di Bergamo su Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote del Cavaliere, imputata di calunnia per le accuse, risultate infondate, rivolte alla presidente del centro ippico Ca' del Pianone a Mapello, di maltrattamenti sui cavalli: il maneggio ha poi chiuso definitivamente. La denuncia. Tutto ha avuto inizio nell'aprile del 2023 quando Nicole Berlusconi, fondatrice della onlus Progetto Islander dedicata alla salvaguardia degli animali maltrattati, dopo un accesso al maneggio aveva presentato una denuncia in cui si accennava a situazioni di incuria.

