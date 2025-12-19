Bisceglie | salvato a pochi centimetri dal treno Carabinieri

Un intervento drammatico e provvidenziale si è svolto a Bisceglie, quando un equipaggio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trani è intervenuto a pochi centimetri da un pericolo imminente. La tempestiva azione ha evitato una tragedia, dimostrando il coraggio e la prontezza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. Ecco i dettagli di un episodio che rimarrà impresso nella memoria della comunità locale.

Un intervento drammatico e provvidenziale, quello compiuto nel pomeriggio di qualche giorno fa da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trani. I militari, attivati dalla Centrale Operativa, hanno tratto in salvo un giovane con intenti suicidi nei pressi del cavalcavia di via degli Aragonesi. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato a circa 200 metri di distanza la sagoma del ragazzo che camminava lungo la tratta ferroviaria. Con non poche difficoltà, dovute alla natura impervia del luogo, i militari lo hanno raggiunto tentando un primo approccio per dissuaderlo dai suoi intenti.

CARABINIERI Bisceglie, giovane salvato sui binari: intervento decisivo dei Carabinieri - I Carabinieri di Trani hanno salvato un giovane con intenti suicidi nei pressi del cavalcavia di via degli Aragonesi ... statoquotidiano.it

Bisceglie, carabiniere salva un 24enne sui binari della stazione - Un carabiniere ha salvato la vita a un giovane di 24 anni intervenendo sui binari della stazione di Bisceglie. trmtv.it

