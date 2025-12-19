Biogem la dottoressa Caruso a capo di un progetto di ricerca contro il cancro finanziato dall' AIRC
Biogem si distingue per l’eccellenza nella ricerca oncologica, guidata dalla dott.ssa Francesca Pia Caruso nel laboratorio di Biologia Computazionale. Sotto la direzione del prof., il progetto, finanziato dall'AIRC, mira a sviluppare nuove strategie per combattere il cancro, unendo competenze innovative e passione scientifica. Un impegno fondamentale per migliorare la vita di molti e aprire nuove speranze nel campo della medicina.
La dott.ssa Francesca Pia Caruso, del laboratorio di Biologia Computazionale di Biogem, diretto dal prof. Michele Ceccarelli, è il principal investigator di un nuovo progetto di ricerca contro il cancro finanziato dall’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, nell’ambito del bando. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Airc, a Napoli una serata speciale a sostegno della ricerca contro il cancro: raccolti 60 mila euro
Leggi anche: Sessant’anni di impegno nella ricerca sul cancro, l’Airc porta ad Agrigento incontri, progetti e i "Cioccolatini della ricerca"
Prestigioso finanziamento AIRC per una giovane ricercatrice di Biogem https://biogem.it/index.php/it/news/1168-prestigioso-finanziamento-airc-per-una-giovane-ricercatrice-di-biogem #biogem #biologiacomputazionale #bioinformatica #cancro #Cancer #ricer - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.