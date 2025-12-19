Un bambino di 4 anni è stato protagonista di un grave incidente a Curon, rischiando di annegare nella piscina comunale. Immediato il soccorso e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove ora si trova in rianimazione in condizioni critiche. La comunità è sconvolta da quanto accaduto, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

A Curon, in Val Venosta, un bimbo di 4 anni ha rischiato di annegare nella nuova piscina comunale. È stato soccorso, trasportato d'urgenza all'ospedale di Bolzano e ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Padre e figlio travolti da un’auto a Ostia: bimbo di 10 anni ricoverato in gravi condizioni

Leggi anche: Bimbo di 10 anni cade dal terzo piano a Trapani, ricoverato in ospedale in gravi condizioni: si indaga

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bimbo rischia di annegare: è in rianimazione; ADHD, salute mentale e bambini: quando la diagnosi rischia di diventare un problema invece che una soluzione; Pamela Petrarolo: «A 21 anni rischia di morire, la Carrà mi disse: Tu mi rubi gli ascolti. Tale e Quale, la mia rivincita»; Influenza A/H3N2 in crescita: picco imminente e allarme per la pressione sugli ospedali britannici.

Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina a Curon, ricoverato d’urgenza: è in gravi condizioni - È stato soccorso, trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano e ricoverato in rianimazione in ... fanpage.it