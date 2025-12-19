Bimbi nel bosco perché i giudici hanno rigettato il ricorso dei genitori per il rientro a casa
Secondo l'avvocato esperto in Diritto di Famiglia, Gabriella Di Fresco, i minori cresciuti nel bosco di Chieti potrebbero rimanere in casa famiglia ancora a lungo, anche dopo il periodo di Natale. Per le feste, però, il papà Nathan Trevallion potrebbe ottenere il permesso di andarli a trovare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i bambini restano in comunità
Leggi anche: Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i tre figli rimarranno in una struttura protetta
I bambini della famiglia nel bosco restano in comunità, gli attacchi di Salvini e Roccella ai giudici: “Vergogna” - Il vicepremier e la ministra contro la decisione dei giudici di rigettare il ricorso dei genitori Matteo Salvini ed Eugenia Roccella attaccano i giudici dopo la decisione della Corte d’Appello dell’Aq ... tpi.it
Bimbi nel bosco, perché i giudici hanno rigettato il ricorso dei genitori per il rientro a casa - Secondo l'avvocato esperto in Diritto di Famiglia, Gabriella Di Fresco, i minori cresciuti nel bosco di Chieti potrebbero rimanere in casa famiglia ancora ... fanpage.it
Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i bambini restano in comunità - La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale: come disposto il 13 novembre scorso dal Tribu ... tpi.it
Famiglia nel bosco, ecco la verità: la scoperta sui genitori dei tre bambini
Famiglia nel bosco, Corte Appello respinge ricorso genitori: bimbi restano in struttura protetta. - facebook.com facebook
ULTIMA ORA Incredibile Famiglia nel Bosco, è un incubo: i giudici non fanno tornare i bimbi a casa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.