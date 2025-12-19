Dopo alcuni giorni di freddo intenso, il riscaldamento alla scuola dell’infanzia “La Lucciola-Maggiotti” di Fano è stato ripristinato, permettendo ai bambini di tornare a frequentare le aule senza giubbotti. La ripresa del riscaldamento offre un sollievo a studenti e insegnanti, garantendo un ambiente più confortevole e sicuro per l’apprendimento.

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbi in aula, con i giubbotti: al freddo da lunedì ma oggi riscaldamento ripristinato

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 19 dicembre 2025 - Per alcuni giorni, a partire da lunedì scorso, i bambini della scuola dell’infanzia statale “La Lucciola-Maggiotti” di Fano hanno frequentato le aule con il giubbotto addosso. Un guasto all’impianto di riscaldamento ha infatti lasciato il plesso praticamente senza calore, costringendo insegnanti e famiglie ad affrontare le mattinate tra porte chiuse, stufette elettriche e qualche brivido di troppo. Il freddo, raccontano i genitori, entrava in classe insieme ai bambini. « Chiedevano perché non potessero togliere il giubbotto, perché faceva freddo mentre disegnavano o giocavano», riferisce una mamma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Freddo (ancora) alla scuola "Grigoletti", gli alunni pranzano a mensa indossando i giubbotti - Non è del tutto passata, infatti, l’emergenza che nei giorni scorsi ha colpito la scuola primaria “Grigoletti”, nel quartiere di Rorai Grande a Pordenone. ilgazzettino.it

