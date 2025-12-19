Bilancio regionale approvato Avs | Senza visione Accorpamenti scorciatoie e nessuna risposta ai cittadini
La recente approvazione del bilancio regionale della Liguria ha suscitato diverse reazioni. L’Avs critica la mancanza di una visione chiara, sottolineando decisioni basate su accorpamenti e scorciatoie che non rispondono alle reali esigenze dei cittadini. Con 18 voti favorevoli e 13 contrari, la maggioranza di centrodestra ha confermato le scelte di bilancio, lasciando aperti i dubbi sulle prospettive future e sulla reale attenzione alle istanze della popolazione.
Regione Liguria ha approvato il bilancio con 18 voti a favore (maggioranza di centrodestra) e 13 contrari. Una manovra da oltre 7 miliardi di euro (qui l'articolo con i dettagli e gli stanziamenti previsti) che è stata criticata dall'opposizione. Regione Liguria, approvato il bilancio: manovra da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Presutti (Pd): "Tra alta velocità e dosso cieco pericoloso un tratto di via Di Sotto, ma nessuna risposta ai cittadini"
Leggi anche: Manovra, Fratoianni (Avs): Una fregatura, nessuna risposta alle necessità degli italiani – Il video
Bilancio approvato, ma per la minoranza il dialogo resta negli annunci; Regione, approvato un bilancio da due miliardi; Bilancio regionale, l’Aula vota il previsionale e si apre lo scontro su autonomia e territori; Maggioranza Regione, con il bilancio sbloccate risorse strategiche.
Bilancio regionale approvato. Avs: "Senza visione. Accorpamenti, scorciatoie e nessuna risposta ai cittadini" - Regione Liguria ha approvato il bilancio con 18 voti a favore (maggioranza di centrodestra) e 13 contrari. genovatoday.it
Consiglio regionale approva bilancio 2026 con 18 voti a favore e 13 contrari - Dopo una maratona di tre giorni, e con 18 voti a favore e 13 contrari il Consiglio regionale della Liguria ha approvato questa sera il bilancio annuale per il 2026 di oltre 7 miliardi. ansa.it
Approvate dal Consiglio Valle le leggi di bilancio 2026/2028 - A conclusione di tre giorni di dibattito, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato la legge di stabilità 2026/2028 e i collegati Defr e bilancio di previsione. aostaoggi.it
Consiglio regionale, approvato il bilancio di previsione della Regione Calabria. Polemiche sulla presidenza della commissione speciale di vigilanza. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook
Bilancio regionale, allarme diritto allo studio: “Mancano 47 milioni per coprire tutte le borse” - la Repubblica x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.