Bilancio regionale approvato Avs | Senza visione Accorpamenti scorciatoie e nessuna risposta ai cittadini

La recente approvazione del bilancio regionale della Liguria ha suscitato diverse reazioni. L’Avs critica la mancanza di una visione chiara, sottolineando decisioni basate su accorpamenti e scorciatoie che non rispondono alle reali esigenze dei cittadini. Con 18 voti favorevoli e 13 contrari, la maggioranza di centrodestra ha confermato le scelte di bilancio, lasciando aperti i dubbi sulle prospettive future e sulla reale attenzione alle istanze della popolazione.

Consiglio regionale approva bilancio 2026 con 18 voti a favore e 13 contrari - Dopo una maratona di tre giorni, e con 18 voti a favore e 13 contrari il Consiglio regionale della Liguria ha approvato questa sera il bilancio annuale per il 2026 di oltre 7 miliardi. ansa.it

Approvate dal Consiglio Valle le leggi di bilancio 2026/2028 - A conclusione di tre giorni di dibattito, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato la legge di stabilità 2026/2028 e i collegati Defr e bilancio di previsione. aostaoggi.it

Consiglio regionale, approvato il bilancio di previsione della Regione Calabria. Polemiche sulla presidenza della commissione speciale di vigilanza. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook

Bilancio regionale, allarme diritto allo studio: “Mancano 47 milioni per coprire tutte le borse” - la Repubblica x.com

