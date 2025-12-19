Bilancio comunale a Bagnacavallo il PD | E' una manovra che investe su sociale scuola e territorio

Il consiglio comunale di Bagnacavallo ha approvato il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028, con un investimento significativo su sociale, scuola e territorio. La decisione, sancita con ampio supporto, riflette un impegno concreto della amministrazione comunale verso lo sviluppo e il benessere della comunità.

Il consiglio comunale di Bagnacavallo ha approvato nella seduta di martedì 16 dicembre, con dieci voti favorevoli e un solo contrario, il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026–2028. Il Partito Democratico cittadino esprime "piena soddisfazione per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: San Gimignano è al top. Una variazione di bilancio per sociale e territorio Leggi anche: Consiglio comunale Napoli approva il suo primo bilancio sociale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bagnacavallo ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione. Bagnacavallo: Consiglio comunale, approvato il bilancio di previsione - Il Consiglio comunale di Bagnacavallo ha approvato, nella seduta di martedì 16 dicembre, il Bilancio di previsione 2026- ravenna24ore.it

L’ultima parola sul bilancio comunale di previsione 2026-2028 verrà pronunciata questa mattina nella sala rossa di Palazzo Tursi. Ma ormai il più è fatto - facebook.com facebook

Torino, nel bilancio comunale nessun rincaro e lotta ai furbetti: stop alla licenza per operatori economici con debiti Tari superiori a 50 mila euro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.