Bilancio comunale a Bagnacavallo il PD | E' una manovra che investe su sociale scuola e territorio

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Bagnacavallo ha approvato il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028, con un investimento significativo su sociale, scuola e territorio. La decisione, sancita con ampio supporto, riflette un impegno concreto della amministrazione comunale verso lo sviluppo e il benessere della comunità.

Immagine generica

Il consiglio comunale di Bagnacavallo ha approvato nella seduta di martedì 16 dicembre, con dieci voti favorevoli e un solo contrario, il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026–2028. Il Partito Democratico cittadino esprime "piena soddisfazione per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: San Gimignano è al top. Una variazione di bilancio per sociale e territorio

Leggi anche: Consiglio comunale Napoli approva il suo primo bilancio sociale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bagnacavallo ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione.

bilancio comunale bagnacavallo pdBagnacavallo: Consiglio comunale, approvato il bilancio di previsione - Il Consiglio comunale di Bagnacavallo ha approvato, nella seduta di martedì 16 dicembre, il Bilancio di previsione 2026- ravenna24ore.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.