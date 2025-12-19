Bilancio Capitani Lega spiega | Il mio è stato un sì costruttivo

Walter Capitani della Lega ha definito il suo voto favorevole al bilancio di previsione 2026/2028 come una scelta di responsabilità e coerenza. Durante la seduta di mercoledì, ha sottolineato l’importanza di un approccio costruttivo, distinguendosi dal resto dell’opposizione che ha manifestato posizioni diverse o di astensione. La decisione di Capitani evidenzia un percorso di confronto e responsabilità all’interno del consiglio comunale.

Bilancio, Capitani: “Ho dato voto favorevole, una scelta di responsabilità e coerenza” - Walter Capitani, consigliere comunale della Lega a Monte Argentario, in provincia di Grosseto, commenta il bilancio di previsione ... grossetonotizie.com

Legge di Bilancio 2026, Centemero (Lega): una manovra per il risparmio - Concretamente si punta ad aumentare la liquidità dei Pir Alternativi e sviluppare strumenti per accompagnare le startup ... milanofinanza.it

«Il bilancio 2025 della Questura di Ascoli Piceno restituisce l’immagine di un territorio costantemente presidiato». Parola del questore Aldo Fusco. I numeri - facebook.com facebook

