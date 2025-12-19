Bilancio Capitani Lega spiega | Il mio è stato un sì costruttivo
Walter Capitani della Lega ha definito il suo voto favorevole al bilancio di previsione 2026/2028 come una scelta di responsabilità e coerenza. Durante la seduta di mercoledì, ha sottolineato l’importanza di un approccio costruttivo, distinguendosi dal resto dell’opposizione che ha manifestato posizioni diverse o di astensione. La decisione di Capitani evidenzia un percorso di confronto e responsabilità all’interno del consiglio comunale.
MONTE ARGENTARIO "Il voto favorevole al bilancio è una scelta di responsabilità e coerenza". Il consigliere di minoranza della Lega Walter Capitani, nella seduta di mercoledì, ha espresso voto favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 20262028, a differenza del resto dell’opposizione che ha votato contro – o comunque astenendosi su alcuni punti –, compresa la consigliera di minoranza di Forza Italia Priscilla Schiano. Capitani spiega così la sua scelta che è stata "ponderata, politica e responsabile, maturata alla luce di due elementi fondamentali. Negli ultimi mesi – spiega – ho avuto modo di confrontarmi più volte con il sindaco Arturo Cerulli, esponendo alcune mie idee, osservazioni e proposte nell’interesse della comunità dell’Argentario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
