Bilancio 2026 del Comune di Catania Forza Italia | Permangono criticità strutturali

Il Bilancio 2026 del Comune di Catania continua a evidenziare criticità strutturali, secondo Forza Italia. Il gruppo consiliare, composto da Piermaria Capuana, Giovanni Petralia, Gerri Barbagallo, Agata Scalia, Melania Miraglia e Milena Monteleone, ha espresso un voto favorevole al documento, dimostrando compattezza e senso di responsabilità.

Gruppi consiliari del PD e del M5S: “Il bilancio del comune di Catania: meglio non parlarne” - comunicato stampa proveniente da Officina Democratica I gruppi consiliari del PD e del M5S denunciano l’assenteismo dell’Assessore Marletta e della sua direzione alle sedute della Prima Commissione su ... ienesiciliane.it

LEGGE BILANCIO 2026: Altro che all'oro di Bankitalia! Governo pensi a cittadini e imprese

Rossini TV. . BILANCIO DI PREVISIONE 2026: IL COMUNE INVESTE SU WELFARE, SCUOLE E LAVORI PUBBLICI - facebook.com facebook

Bilancio Comune Genova, approvata anche l'addizionale sugli imbarchi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.