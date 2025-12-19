Bignami a Schlein | Cercate il voto dei pro-Pal ma siete divisi su tutto

Un confronto acceso tra Bignami e Schlein mette in evidenza le tensioni all’interno del panorama politico italiano. Mentre Bignami critica le divisioni e le ambiguità del fronte pro-Pal, la questione dell’orientamento internazionale e delle alleanze europee emerge come tema centrale. La discussione riflette le sfide di un’Italia divisa tra interessi nazionali, alleanze tradizionali e le complessità del contesto geopolitico odierno.

© Iltempo.it - Bignami a Schlein: "Cercate il voto dei pro-Pal ma siete divisi su tutto" "Onorevole Schlein, non abbiamo avuto la fortuna di sentirla ad Atreju, infatti non l'abbiamo vista arrivare ma quando lei dice che la maggioranza deve scegliere tra stare con gli Stati Uniti e stare con l'Europa noi abbiamo spiegato che stiamo con l'Italia, l'Europa, il campo occidentale". Così l'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia in un intervento in parlamento. "Non so se lei ha parlato con i suoi alleati CinqueStelle che han detto 'molliamo tutto'. Vorrei far notare che in 327 votazioni di politica internazionale la maggioranza ha votato nella stessa maniera per 327 volte. Voi avete votato nella stessa maniera per 31 volte". 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Schlein e Conte divisi su tutto: il campo largo è una torre di Babele Leggi anche: Lo strabismo della Schlein sui giornalisti: abbraccia la “vittima” degli israeliani, ignora quella dei Pro Pal incappucciati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Meloni in Parlamento: “Non invieremo soldati in Ucraina”. Schlein la incalza sull’economia. Bignami a Schlein: "Cercate il voto dei pro-Pal ma siete divisi su tutto" - "Onorevole Schlein, non abbiamo avuto la fortuna di sentirla ad Atreju, infatti non l'abbiamo vista arrivare ma quando lei dice che la ... msn.com

Bignami: Ad Atreju non abbiamo avuto la fortuna di sentire Schlein. Non l'abbiamo vista arrivare - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "La sinistra oggi che è all'opposizione ha tutte le risposte ai problemi che ha creato quando era al Governo. msn.com

Schlein: Bignami su Mattarella? "Presidente ha ruolo guida, saremo sempre contro questi attacchi" - (Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2025 "Il Presidente Mattarella ha ruolo di guida, di unità nazionale e di garante della Costituzione riconosciuto dal Paese. ilmattino.it

Meloni ad Atreju attacca Schlein, Salis e Albanese, cita Venditti e Nanni Moretti, mentre i militanti si mettono in fila per fare la foto con Bignami, nuova star del partito. Il racconto di Alessandro Luna ( @alessandro.luna98 ) Giorgia Meloni ha chiuso Atreju co - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.