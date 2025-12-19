Biglietti per Kanye West a Campovolo 2026 | quando sono in vendita

Prepara la tua estate 2026: i biglietti per l'unica data italiana di Kanye West a Campovolo sono in arrivo. Un evento imperdibile, atteso da fan di tutta Italia, che trasformerà Reggio Emilia nella capitale della musica mondiale. Non perdere l'opportunità di vivere un concerto storico in un palco unico, nel cuore di un pubblico entusiasta e pronto a condividere un momento indimenticabile.

Reggio Emilia, 19 dicembre 2025 – Il concerto di Kanye West nel 2026 a Reggio Emilia, unica data in Italia, sarà un evento epocale che si svolgerà davanti a un pubblico sterminato che solo la Rcf Arena a Campovolo di Reggio Emilia può ospitare. Anzi, quello di sabato 18 luglio 2026 si annuncia come il più grande show mai realizzato nella sua carriera della star americana. E’ più che presumibile pensare che arriveranno alla grande arena di Reggio decine di migliaia di persone da fuori città: la viabilità della zona è già stata messa alla prova con altri grandi maxi concerti, come quello di Ligabue della scorsa estate o quello degli ACDC  del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

