Biglietti per Kanye West a Campovolo 2026 | quando sono in vendita
Prepara la tua estate 2026: i biglietti per l'unica data italiana di Kanye West a Campovolo sono in arrivo. Un evento imperdibile, atteso da fan di tutta Italia, che trasformerà Reggio Emilia nella capitale della musica mondiale. Non perdere l'opportunità di vivere un concerto storico in un palco unico, nel cuore di un pubblico entusiasta e pronto a condividere un momento indimenticabile.
Reggio Emilia, 19 dicembre 2025 – Il concerto di Kanye West nel 2026 a Reggio Emilia, unica data in Italia, sarà un evento epocale che si svolgerà davanti a un pubblico sterminato che solo la Rcf Arena a Campovolo di Reggio Emilia può ospitare. Anzi, quello di sabato 18 luglio 2026 si annuncia come il più grande show mai realizzato nella sua carriera della star americana. E’ più che presumibile pensare che arriveranno alla grande arena di Reggio decine di migliaia di persone da fuori città: la viabilità della zona è già stata messa alla prova con altri grandi maxi concerti, come quello di Ligabue della scorsa estate o quello degli ACDC del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Kanye West, ora è ufficiale: nel 2026 un concerto in Italia
Leggi anche: Kanye West in Italia a luglio 2026: annunciato un concerto alla RCF Arena
Kanye West a luglio 2026 alla RCF Arena - Kanye sarà headliner di un nuovo festival chiamato Hellwatt che si terrà alla RCF Arena nell’arco di tre weekend, dal 4 luglio al 18 luglio. rollingstone.it
Kanye West in concerto in Italia il 18 luglio 2026: tutte le info per acquistare i biglietti - Per diversi mesi, ormai circa un paio di anni fa, si era molto discusso della possibilità che Kanye West - cosmopolitan.com
Kanye West in concerto a Reggio Emilia: unica data in Italia - Il 18 luglio 2026 il rapper si esibirà alla Rcf Arena, che potrà accogliere fino a 103. tg24.sky.it
Kanye West si esibirà in Italia: il rapper di Atlanta terrà un concerto il 18 luglio 2026 alla Rcf Arena di Reggio Emilia, dove avrebbe dovuto cantare già nel 2023. Le info per acquistare i biglietti x.com
Sabato 18 luglio 2026 il primo concerto live in Italia di YE - KANYE WEST alla RCF Arena di Reggio Emilia! Info e biglietti qui >> https://shorturl.at/UJ7Lw - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.