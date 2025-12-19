Biblioteca Città di Arezzo le chiusure natalizie e l’orario ridotto

La Biblioteca Città di Arezzo comunica le variazioni negli orari di apertura durante le festività natalizie e di fine anno. Si tratta di chiusure temporanee e orari ridotti per garantire il rispetto delle festività e il riposo del personale, invitando gli utenti a pianificare le visite di conseguenza. Ecco tutte le informazioni utili per non perdere i servizi durante questo periodo speciale.

Arezzo, 19 dicembre 2025 –  . La Biblioteca Città di Arezzo informa che, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, sono previste alcune variazioni agli orari di apertura delle sezioni adulti e ragazzi. In particolare, martedì 24 dicembre 2025 e mercoledì 31 dicembre 2025 la Biblioteca osserverà un orario ridotto, con apertura dalle ore 8.30 alle ore 13.30. La Biblioteca resterà invece chiusa nelle seguenti giornate: 25 e 26 dicembre 2025, 27 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

