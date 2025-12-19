Biasin sicuro | Dumfries? La mia sensazione è che vogliano fare come lo scorso anno in cui arrivò Zalewski Su Frattesi…

Biasin esprime una sensazione chiara: potrebbe esserci una strategia simile a quella dello scorso anno con Zalewski, questa volta con Dumfries. L’analisi si concentra sui possibili movimenti di mercato e sulle intenzioni di alcune società, lasciando intuire un certo piano dietro le scelte future. La situazione rimane avvolta da un alone di attesa e curiosità, mentre si delineano i primi profili delle trattative in corso.

© Calcionews24.com - Biasin sicuro: «Dumfries? La mia sensazione è che vogliano fare come lo scorso anno in cui arrivò Zalewski. Su Frattesi…»

Inter, Biasin analizza: «Dumfries? La mia sensazione è che vogliano fare come lo scorso anno in cui arrivò Zalewski. Su Frattesi.» Ospite de L’ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato le strategie dell’Inter in vista del mercato di gennaio. Le sue parole: SUL MERCATO DELL’INTER – «Dumfries operato, rientro previsto per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

