Beve lo spumante dopo l' incidente | Ero sotto shock E viene assolto
Un caso insolito giunge da Bolzano: un autista, coinvolto in un incidente notturno, beva spumante per
Un caso decisamente particolare quello che giunge nelle ultime ore da Bolzano e che riguarda un autista che, a seguito di un incidente stradale provocato nelle ore notturne, aveva ricevuto in primo grado la condanna a un’ammenda da 8mila euro per guida in stato d’ebbrezza, patente revocata e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Guida ubriaco con una bottiglia di spumante in mano e provoca un incidente: assolto, ecco perché
Leggi anche: Jeremie Boga sotto shock dopo i pugni e gli sputi dei tifosi del Nizza: un compagno lo ha salvato
?? Beve lo spumante dopo l'incidente: Ero sotto shock. E viene assolto.
Si schianta e lo trovano con in mano una bottiglia di spumante: "Dopo l'incidente ho bevuto per lo shock". Per lui max multa ma il giudice lo salva - Una bottiglia di spumante tra le mani subito dopo un violento incidente stradale può sembrare una prova schiacciante, ma per il Tribunale di Bolzano è diventata l'elemento centrale di un’asso ... ildolomiti.it
Bolzano, guida in stato di ebbrezza, trovato con lo spumante ma assolto: “Ho bevuto dopo l’incidente per calmarmi”, il giudice gli crede - Decisivi i dubbi sui test alcolemici e il turbamento dell’imputato dopo lo schianto. msn.com
