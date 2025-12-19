Bergamasca e Orobica | ritorna il tradizionale incontro con il Babbo Natale della BCC

Da oltre quarant’anni, la tradizione del “Babbo Natale della BCC” riunisce bambini e famiglie bergamasche e oroibiche in un caldo momento di festa. Un’occasione speciale in cui i più piccoli, con letterina in mano, varcano le filiali per ricevere un dono che rende il Natale ancora più magico e condiviso. Un appuntamento che rinnova l’impegno della banca nel sostenere e valorizzare le comunità locali.

Il “ Babbo Natale della Bcc ” è un evento che si ripete dal 1984, protagonisti i bambini, letterina alla mano, che entrano nelle filiali della banca per ricevere un piccolo e utile dono. Quest’anno sono coinvolti i bimbi nati dal 2018 al 2022. Per ritirare il dono i bambini dovranno consegnare in filiale, dalle 9.30 alle 12.30, la letterinainvito che hanno ricevuto nei giorni scorsi dalle scuole, con un disegno o un pensiero. E’ sempre un momento di emozione anche per mamma e papà, che potranno rivivere la magia del Natale attraverso gli occhi e l’entusiasmo dei figli. I 6.000 bambini invitati a partecipare a questa festa, che coinvolge 17 filiali della banca, sono coloro che frequentano la scuola dell’infanzia e la prima e seconda elementare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

