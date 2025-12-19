Il Tavullia Valfoglia continua a rafforzarsi con acquisizioni di spessore. Recentemente, il club ha annunciato l’ingaggio di Giuseppe Berardi, attaccante con alle spalle esperienze in Promozione e un prezioso score di 10 reti nella passata stagione. Contestualmente, Izzo firma per il Gabicce, segnando un momento di fermento nel movimento calcistico locale.

© Sport.quotidiano.net - Berardi a Tavullia, Izzo firma per Gabicce

Il Tavullia Valfoglia ha ingaggiato l’attaccante Giuseppe Berardi (classe 1993, nella foto) ex Roccaspinalveti (Promozione Abruzzo) e nella stagione 2022-23 bomber del Moie Vallesina (Promozione Marche) mettendo a segno 10 reti. Il Tavullia Valfoglia domani affronterà in trasferta il San Costanzo Marottese. Voci di mercato parlano di un forte interessamento della Civitanovese (Eccellenza) per l’attaccante Leonardo Nacciarriti, classe 2003 del Fabriano Cerreto. Salendo in serie D la Recanatese avversaria del Fossombrone nel match di domenica, ha messo nero su bianco con l’attaccante Emmanuel Nanapere, classe 2001 originario di Lagos (Nigeria), arriva dal Teramo che sette giorni fa ha battuto (1-2) proprio la Recanatese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

