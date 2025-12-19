Benevento sondaggio per un difensore dell’Avellino

Il Benevento si prepara a rafforzarsi sul mercato: il direttore generale Marcello Carli avrebbe avviato un sondaggio con l’Avellino per il difensore Andrea Cagnano, attualmente poco impiegato in Serie B. Un interesse che potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane, aprendo nuove possibilità per la rosa giallorossa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inizia a muoversi sul mercato il Benevento con il direttore generale Marcello Carli che avrebbe fatto un sondaggio con l’ Avellino per il difensore Andrea Cagnano, che sta trovando poco spazio in serie B. Si tratta di un nome importante che andrebbe a colmare la lacuna sull’out sinistro derivata dall’infortunio di Ricci che starà fuori probabilmente fino al termine della stagione. Siamo solo agli inizi di una possibile trattativa, ma considerando lo scarso minutaggio di Cagnano ad Avellino, i presupposti per tentare un’avventura altrove sembrano esserci tutti. Il classe 1988 è cresciuto nelle giovanili dell’ Inter e nella sua carriera ha indossato le maglie di Santarcangelo, Pisa, Pistoiese, Novara, Como, SudTirol e Avellino collezionando quasi 200 presenze tra B e C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

