Benevento Ricci operato al ginocchio | Inizia il percorso per tornare più forte di prima

Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione riuscita per Giacomo Ricci che oggi è stato operato a Bologna dal dottor Lo Presti per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore del Benevento si era infortunato a Cava de’ Tirreni lo scorso 8 dicembre e le sue condizioni nell’immediatezza non promettevano nulla di buono, sensazioni poi confermate dagli accertamenti strumentali. Giacomo Ricci ha affidato ai social un suo messaggio con una foto nel letto della clinica dove è stato eseguita l’operazione: “Intervento riuscito. Grazie di cuore a tutti per l’affetto e i messaggi: ora inizia il percorso per tornare più forte di prima”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

