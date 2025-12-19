Benedetto Croce per bambini | la leggenda del coccodrillo di Castelnuovo chiude la rassegna

Sabato 20 dicembre a Palazzo Filomarino si conclude la rassegna

Sabato 20 dicembre si chiude a Palazzo Filomarino la rassegna Un angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce con “Il coccodrillo di Castelnuovo”, da Storie e leggende napoletane, un incontro dedicato ai bambini (prenotazione obbligatoria qui ) L’iniziativa è organizzata da Casa del Contemporaneo, centro di produzione teatrale, in collaborazione con l’ Istituto italiano per gli studi storici. Sostenuta dal Ministero della Cultura nell’ambito del Progetto speciale art. 44 D.M. 27 luglio 2017 n. 332 ss.mm., la rassegna è inserita nel programma Napoli 2500. Percorsi guidati, introduzioni storiche e reading attoriali per un pubblico di età e formazione diverse: un format di successo che intreccia saperi storici e performance artistiche, ideato per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico di Napoli attraverso le opere di Benedetto Croce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Un Natale a casa Croce. Il docufilm su Benedetto Croce diretto dal maestro Pupi Avati

