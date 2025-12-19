Bene la rotatoria del Garage Venezia ma servono altri interventi sulla Pontebbana

Dopo le recenti asfaltature e l'apertura della rotatoria del Garage Venezia il 17 settembre, si registra un miglioramento nella viabilità locale. Tuttavia, resta l'esigenza di ulteriori interventi sulla Pontebbana per garantire maggiore fluidità e sicurezza. Solo con un piano integrato si potrà affrontare efficacemente il traffico e migliorare la mobilità nella zona.

Dopo le ultime asfaltature il 17 settembre è stato il giorno dell'apertura della rotatoria del Garage Venezia. Un anno dopo la posa della prima pietra, l'opera è da oggi percorribile in tutte le direzioni senza alcuna limitazione collegando la Pontebbana e le vie Gabelli, Brentella e Grigoletti.

