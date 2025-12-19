Bellezza che cura | dal carcere al Pascale copricapo solidali per le donne in terapia

Un gesto di solidarietà che supera barriere e pregiudizi, unendo donne in terapia attraverso copricapi solidali. Dalla detenzione al Pascale, questa iniziativa valorizza la bellezza che cura, trasformando un semplice accessorio in un simbolo di dignità, speranza e rinascita. Un atto che ricorda come l’empatia possa abbattere muri e accendere nuove prospettive di solidarietà e rinascita.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.