Bellezza che cura | dal carcere al Pascale copricapo solidali per le donne in terapia
Un gesto di solidarietà che supera barriere e pregiudizi, unendo donne in terapia attraverso copricapi solidali. Dalla detenzione al Pascale, questa iniziativa valorizza la bellezza che cura, trasformando un semplice accessorio in un simbolo di dignità, speranza e rinascita. Un atto che ricorda come l’empatia possa abbattere muri e accendere nuove prospettive di solidarietà e rinascita.
Un gesto semplice e insieme potentissimo, capace di attraversare muri e pregiudizi, unendo storie diverse in un’unica trama di dignità e speranza. È questo il senso dell’iniziativa che si è svolta oggi presso la Struttura complessa di Oncologia Clinica Sperimentale di Senologia dell’Istituto dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
