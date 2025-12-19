Oggi su Mediaset torna Beautiful, la soap americana amata da milioni di telespettatori. Nella puntata del 19 dicembre 2025, si svelano nuovi dettagli sulla misteriosa vicenda di Sheila, con un colpo di scena che cambierà le sorti dei protagonisti. Non perdere gli sviluppi più emozionanti e i momenti di suspense che solo Beautiful sa regalare.

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 19 dicembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 19 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon dice a Finn che la donna cremata non era Sheila perché il corpo aveva tutte e dieci le dita dei piedi. Finn è scettico, ma Deacon è irremovibile. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

