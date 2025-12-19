Bce la discesa dei tassi è finita forse per sempre

La Banca centrale europea mette fine al ciclo di abbassamenti dei tassi, lasciando il tasso sui depositi stabile al 2% dopo quattro pause consecutive. Dopo un periodo di tagli complessivi di 200 punti base iniziato nel giugno 2024, questa decisione potrebbe segnare un nuovo capitolo per l'economia europea, riflettendo una fase di stabilità e attenzione alle sfide future.

La Banca centrale europea ha chiuso il 2025 con la quarta pausa consecutiva, mantenendo il tasso sui depositi al 2% dopo un ciclo che aveva portato a tagli complessivi di 200 punti base (- 2%) dal giugno 2024. La presidente Christine Lagarde ha ribadito che la BCE si trova "in una buona posizione", con l'inflazione che orbita intorno all'obiettivo del 2% fino al 2028 e un'economia dell'eurozona più resistente del previsto. Le nuove proiezioni macroeconomiche hanno infatti rivisto al rialzo la crescita del Pil per il 2025 (+1,4% invece di 1,2%), 2026 (+1,2% invece dell'1%) e 2027 (+1,4%), riflettendo dati migliori del previsto, una minore incertezza commerciale e prezzi energetici più bassi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

