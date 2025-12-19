Battipaglia controlli antidroga nella villa comunale | quattro giovani segnalati
In seguito ad alcune segnalazioni dei cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno effettuato un intervento di controllo all'interno della villa comunale cittadina. Durante l'operazione, i militari hanno identificato quattro giovani trovati in possesso di hashish. Nei loro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Spaccio di droga a Battipaglia, quattro ragazzi sorpresi con l'hashish - I militari del nucelo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Battipaglia, agli ordini del capitano ...
Battipaglia, fruttivendolo con l'hashish denunciato dalla polizia municipale - Gli agenti della polizia municipale di Battipaglia in particolare della sezione di Polizia Giudiziaria agli ordini del vicecomandante sottotenente Domenico Di Vita e ...
