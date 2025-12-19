Bastoni cambia pelle e sistema l’Inter | la mossa tattica che libera la corsia sinistra

Bastoni si trasforma, ridisegnando la linea difensiva dell’Inter con una mossa tattica che rivoluziona il ruolo di tutti. La nuova disposizione permette a Redazione Inter News 24 di analizzare come Chivu abbia riorganizzato la squadra, sfruttando al massimo le potenzialità dei suoi interpreti e liberando la corsia sinistra, senza più la spinta di Dumfries. Un cambiamento strategico che potrebbe segnare un nuovo corso per i nerazzurri.

Bastoni alza il raggio d'azione, Mkhitaryan abbassa i giri e Dimarco attacca l'area: così Chivu ridisegna l'Inter senza la spinta di Dumfries. La mossa tattica di Bastoni rappresenta uno dei punti chiave dell'Inter di Cristian Chivu in questa fase della stagione. Con l'assenza della spinta di Dumfries, il tecnico nerazzurro ha individuato nel difensore mancino una soluzione strutturale per garantire ampiezza e qualità nello sviluppo offensivo. Il movimento di Alessandro Bastoni, tornato stabilmente nel ruolo di braccetto sinistro, è diventato centrale nella costruzione: il classe 1999 viene spesso chiamato ad alzarsi in conduzione, occupando lo spazio da mezzala aggiunta e creando superiorità numerica sulla corsia mancina.

