Basket una Dole Rimini con il vento in poppa vuole sbancare Forlì | cresce l' attesa per il derby

Un derby è sempre un derby, soprattutto a due giornate dal termine del girone d'andata e con la Coppa Italia ancora in ballo per diverse squadre. Sull'onda dell'entusiasmo della vittoria con Cividale la Dole Rimini è pronta a scendere in campo alla Unieuro Arena, domenica (21 dicembre) alle ore. Dole Basket Rimini-Flats Service Fortitudo Bologna 83-68 (20-23, 28-15, 11-18, 24-12); Dole Basket Rimini e il Natale con i doni consegnati in ospedale al reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Infermi.

