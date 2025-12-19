Bari-Catanzaro 1-2 | le pagelle dei biancorossi
Il Bari colleziona un'altra magra figura in stagione cedendo 1-2 in casa al Catanzaro. I biancorossi sono stati colpiti con un gol per tempo e non hanno mai accennato una reazione credibile, rendendo la vita facile ai calabresi, riaprendo la gara solo nel recupero con un rigore di Bellomo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bari-Catanzaro 1-2: i giallorossi espugnano il San Nicola - Catanzaro di Venerdì 19 dicembre 2025: reti di Pontisso alla mezz'ora di gioco e Antonini a inizio ripresa, inutile il rigore di Bellomo nel recupero ... calciomagazine.net
Top e flop Bari-Catanzaro 1-2: Iemmello dirige l'orchestra giallorossa, pugliesi contestati dai tifosi - Il capitano giallorosso smazza un assist e impreziosisce la vittoria dei suoi, per i pugliesi un'altra serata da dimenticare ... sport.virgilio.it
