Bari-Catanzaro 1-2 | ancora un passo falso per i biancorossi
Ennesima prova negativa del Bari, superato in casa dal Catanzaro col punteggio di 1-2 nel match della 17ª giornata di Serie B 2025-2026. Gli ospiti hanno impiegato mezz'ora di gioco dal calcio d'inizio per portarsi in vantaggio grazie ad una gran giocata corale finalizzata da Pontisso e hanno poi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Serie A: 2 partite Serie B: 7 partite - Catanzaro: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
Bari-Catanzaro 1-2: i giallorossi espugnano il San Nicola - Catanzaro di Venerdì 19 dicembre 2025: reti di Pontisso alla mezz'ora di gioco e Antonini a inizio ripresa, inutile il rigore di Bellomo nel recupero ... calciomagazine.net
Top e flop Bari-Catanzaro 1-2: Iemmello dirige l'orchestra giallorossa, pugliesi contestati dai tifosi - Il capitano giallorosso smazza un assist e impreziosisce la vittoria dei suoi, per i pugliesi un'altra serata da dimenticare ... sport.virgilio.it
HALF TIME Bari Catanzaro 0 - 1 (30' S. Pontisso) #SerieBKT #LaBChannel x.com
