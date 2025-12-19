Barella Inter numeri da élite europea per il centrocampista nerazzurro | solo Kimmich tiene il passo dell’italiano

Inter News 24 Barella Inter, una statistica certifica la sua unicità nel panorama europeo: nei top campionati solo Kimmich regge il confronto. Una statistica pubblicata oggi da DataMB fotografa in modo chiaro l’impatto di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e punto di riferimento della squadra guidata da Cristian Chivu, nel calcio europeo. I numeri raccontano una realtà precisa: tra i centrocampisti dei Top 7 campionati europei, soltanto Barella e Joshua Kimmich (Bayern Monaco) rientrano contemporaneamente nel 90°+ percentile in tre voci fondamentali per il gioco moderno. Nel dettaglio, i parametri considerati sono passaggi chiave, passaggi progressivi completati e precisione nei passaggi in avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

