Barack Obama svela i suoi film preferiti del 2025, nella lista anche I Peccatori e Una battaglia dopo l'altra.

L'ex presidente degli Stati Uniti ha svelato le sue preferenze in campo cinematografico, letterario e musicale degli ultimi mesi. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rivelato i suoi film preferiti del 2025 e nella lista ci sono anche I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. La lista dei lungometraggi, romanzi e canzoni apprezzati negli ultimi mesi dal politico è stata pubblicata con un post sui social. La lista dell'ex presidente Barack Obama ha scritto online: "Mentre la fine del 2025 si avvicina, sto continuando una tradizione che ho iniziato durante il periodo trascorso alla Casa Bianca: condividere le mie liste annuali dei libri, film e brani musicali preferiti". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

