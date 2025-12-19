Barack Obama svela i suoi film preferiti del 2025 nella lista anche I Peccatori e Una battaglia dopo l' altra
Barack Obama condivide la sua selezione di film preferiti del 2025, tra cui titoli come I Peccatori e Una battaglia dopo l’altra. L’ex presidente degli Stati Uniti rivela le sue scelte più apprezzate nell’ambito cinematografico, letterario e musicale degli ultimi mesi, offrendo uno sguardo intimo sui suoi gusti e le tendenze che lo hanno colpito nel mondo dell’intrattenimento.
L'ex presidente degli Stati Uniti ha svelato le sue preferenze in campo cinematografico, letterario e musicale degli ultimi mesi. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rivelato i suoi film preferiti del 2025 e nella lista ci sono anche I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. La lista dei lungometraggi, romanzi e canzoni apprezzati negli ultimi mesi dal politico è stata pubblicata con un post sui social. La lista dell'ex presidente Barack Obama ha scritto online: "Mentre la fine del 2025 si avvicina, sto continuando una tradizione che ho iniziato durante il periodo trascorso alla Casa Bianca: condividere le mie liste annuali dei libri, film e brani musicali preferiti". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
