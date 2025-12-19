Bando Disegni+ 2025 incentivo fino a 60 mila euro | come presentare domanda

Si possono presentare dal 18 dicembre le domande per partecipare al bando Disegni+ 2025, l’incentivo economico che può arrivare fino a 60 mila euro del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) a favore di titolari di disegni e modelli oggetto del progetto di valorizzazione. Il Mimit chiarisce che, per essere ammessi alla domanda di contributo, i disegni devono essere già registrati a partire dal 1° gennaio 2023. Pertanto, la registrazione deve essere conclusa e pienamente efficace. Non è sufficiente, invece, il semplice deposito. Bando Disegni+ 2025, chi può richiedere l’incentivo fino a 60 mila euro?. 🔗 Leggi su Lettera43.it

