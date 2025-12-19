Il 7 gennaio si avvicina, e con esso la domanda che molti si pongono: perché le bandiere tricolori non sventolano più nei negozi in questo giorno così importante? Un pensiero condiviso tra i reggiani, che quest’anno potrebbe finalmente trovare una risposta. Un’iniziativa speciale mira a riscoprire il valore del nostro simbolo e a riportarlo al centro delle celebrazioni, rendendo omaggio alla storia e all’identità italiana.

© Ilrestodelcarlino.it - Bandiere tricolori ai negozi. L’iniziativa per il 7 gennaio

"Ma perché non ci sono mai bandiere tricolori in giro nel giorno del Tricolore?". Questo dubbio pesantissimo, al quale ogni reggiano dedica un pensiero ogni anno tra un cappelletto e l’altro, quest’anno avrà il suo colpo di scena. Le bandiere ci saranno, e saranno un bel po’: duemila, la metà per i negozi, l’altra metà per i cittadini che vorranno sventolarla o appenderla al proprio balcone. La decisione è di questi giorni, l’atto del 15 dicembre è stato indirizzato alle attività proprio per annunciare il colpo di coda, stavolta la città non sarà tutta verde, bianco e rossa soltanto durante la giornata degli alpini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Bandiere a mezz’asta, negozi chiusi e niente attività ricreative: il sindaco conferma il lutto cittadino per Marco Chiaramonti

Leggi anche: "Commercio Solidale": la Caritas lancia l'iniziativa per riconoscere i negozi che aiutano il prossimo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bandiere tricolori ai negozi. L’iniziativa per il 7 gennaio - Il Comune distribuirà duemila drappi: metà per le attività, metà per i cittadini. ilrestodelcarlino.it