Bandiere tricolori ai negozi L’iniziativa per il 7 gennaio
Il 7 gennaio si avvicina, e con esso la domanda che molti si pongono: perché le bandiere tricolori non sventolano più nei negozi in questo giorno così importante? Un pensiero condiviso tra i reggiani, che quest’anno potrebbe finalmente trovare una risposta. Un’iniziativa speciale mira a riscoprire il valore del nostro simbolo e a riportarlo al centro delle celebrazioni, rendendo omaggio alla storia e all’identità italiana.
"Ma perché non ci sono mai bandiere tricolori in giro nel giorno del Tricolore?". Questo dubbio pesantissimo, al quale ogni reggiano dedica un pensiero ogni anno tra un cappelletto e l’altro, quest’anno avrà il suo colpo di scena. Le bandiere ci saranno, e saranno un bel po’: duemila, la metà per i negozi, l’altra metà per i cittadini che vorranno sventolarla o appenderla al proprio balcone. La decisione è di questi giorni, l’atto del 15 dicembre è stato indirizzato alle attività proprio per annunciare il colpo di coda, stavolta la città non sarà tutta verde, bianco e rossa soltanto durante la giornata degli alpini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
