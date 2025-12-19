Bancomat Unicredit | il giallo di una Punto rubata ritrovata poco prima dell' assalto

Un nuovo capitolo si aggiunge alle indagini sull’assalto al Bancomat Unicredit di Brindisi. Una Fiat Punto, ritrovata poco prima dell’evento, solleva misteri e suspence sulla dinamica dell’attacco e sui soggetti coinvolti. La scoperta apre scenari inediti, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su un episodio che ha scosso la città.

BRINDISI – Spunta il giallo di una Fiat Punto nelle indagini sull'assalto al Bancomat della banca Unicredit di viale Commenda, a Brindisi, avvenuto la notte di giovedì 18 dicembre. La macchina è stata rinvenuta intorno a mezzanotte di quello stesso giorno, poche ore prima del tentato colpo, in.

