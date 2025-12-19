Bancomat Unicredit | il giallo di una Punto rubata ritrovata poco prima dell' assalto

Un nuovo capitolo si aggiunge alle indagini sull’assalto al Bancomat Unicredit di Brindisi. Una Fiat Punto, ritrovata poco prima dell’evento, solleva misteri e suspence sulla dinamica dell’attacco e sui soggetti coinvolti. La scoperta apre scenari inediti, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su un episodio che ha scosso la città.

BRINDISI – Spunta il giallo di una Fiat Punto nelle indagini sull'assalto al Bancomat della banca Unicredit di viale Commenda, a Brindisi, avvenuto la notte di giovedì 18 dicembre. La macchina è stata rinvenuta intorno a mezzanotte di quello stesso giorno, poche ore prima del tentato colpo, in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Ritrovata l’auto dell’assalto al Bancomat di Montemesola, una testimone: “Erano in quattro e c’era una donna” Leggi anche: Esplosione nella notte a Palagonia, assalto al bancomat Unicredit La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nella notte fatto esplodere il bancomat Unicredit a Piscina colpito dalla marmotta. Unicredit, giallo sulla quota di Morgan Stanley in Commerzbank. Dietro le quinte potrebbe esserci una banca tedesca - L’istituto americano ha quasi raddoppiato la propria presenza in Commerz, passando dal 2,89% al 5,19%. milanofinanza.it Punto di svolta per risiko banche, lunedì riparte Ops Unicredit - Lunedì riparte l'Ops di Unicredit su Banco Bpm, dopo lo stop di un mese disposto dalla Consob lo scorso 23 maggio e venerdì 27 si chiude l'Opas di Banca Ifis ... ansa.it BRINDISI Assalto allo sportello Unicredit in viale Commenda a Brindisi. Il Bancomat è stato fatto esplodere nelle prime ore dell'alba. L'episodio sembrerebbe collegato al ritrovamento di un'auto bruciata in contrada Piccoli, presumibilmente usata dai malviv - facebook.com facebook Brindisi, assalto allo sportello bancomat Unicredit: in aria due casse automatiche. Ladri in fuga x.com

