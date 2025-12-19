Bancarotta fraudolenta imprenditrice calzaturiera ' graziata' dal giudice

Il tribunale di Napoli Nord ha assolto Valeria Verde, imprenditrice calzaturiera di Cesa, dall'accusa di bancarotta fraudolenta. La decisione ha riconosciuto che il fatto non sussiste, chiudendo così un procedimento che aveva tenuto sotto scrutinio la sua attività. Una pronuncia che mette fine a un lungo percorso giudiziario, restituendo serenità a chi aveva affrontato questa difficile vicenda.

Cesa, imprenditrice assolta dall’accusa di bancarotta fraudolenta - Il Tribunale di Napoli Nord ha assolto Valeria Verde, 45 anni, originaria di Cesa, finita a giudizio per bancarotta fraudolenta. pupia.tv

Marsala: quattro condanne per bancarotta fraudolenta a commercialisti e imprenditori - Si è concluso con sentenze di condanna il procedimento giudiziario che ha coinvolto due commercialisti di Marsala e due imprenditori ... itacanotizie.it

Ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il suo difensore ha già annunciato ricorso in Appello - facebook.com facebook

Condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale #Riccione #Cronaca x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.