Bancarotta fraudolenta imprenditrice calzaturiera ' graziata' dal giudice

Il tribunale di Napoli Nord ha assolto Valeria Verde, imprenditrice calzaturiera di Cesa, dall'accusa di bancarotta fraudolenta. La decisione ha riconosciuto che il fatto non sussiste, chiudendo così un procedimento che aveva tenuto sotto scrutinio la sua attività. Una pronuncia che mette fine a un lungo percorso giudiziario, restituendo serenità a chi aveva affrontato questa difficile vicenda.

Assolta perchè il fatto non sussiste. E' stata questa la pronuncia del tribunale di Napoli Nord nei confronti di Valeria Verde, 45enne di Cesa imprenditrice calzaturiera, finita sotto processo per bancarotta fraudolenta. Secondo quanto ricostruita dalla Procura normanna, la 45enne, assistita.

