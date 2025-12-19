Banca di Bologna | Uniti dalla cura per la nostra città Qui troviamo le radici

Banca di Bologna e il Resto del Carlino condividono un legame profondo con la città e le sue radici. Entrambe le realtà, seppur diverse nelle attività, hanno un occhio attento alla storia e al presente di Bologna, nutrendo una connessione autentica che rafforza il senso di comunità e di cura per il territorio.

Seppur in modo diverso, svolgendo mestieri differenti, entrambe le nostre realtà hanno gli occhi sulla storia. Siamo connessi – riflette il presidente Enzo Mengoli, mentre guarda la Sala Convegni, in cui si esibiscono Campi accompagnato dal violoncellista Tiziano Guerzoni –. Ci unisce l'attenzione per il territorio e per questa città". E ospitare questa mostra proprio in questo palazzo ha senso, perché qui si respira storia ". Infatti, il palazzo "è stato inaugurato nel 1910 ed è stato per decenni identificato come il palazzo delle Poste – ripercorre il presidente –.

