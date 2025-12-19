Bambino di 11 anni violentato dai compagni fuori dalla scuola | indaga la Procura dei minori di Palermo

Una grave vicenda scuote Palermo: un bambino di 11 anni sarebbe stato vittima di violenza da parte di alcuni compagni fuori dalla scuola. La Procura dei minori ha avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto, che ha suscitato sgomento e preoccupazione tra la comunità. La tutela dei minori e la sicurezza nei contesti scolastici sono al centro dell'attenzione delle autorità.

© Ilfattoquotidiano.it - “Bambino di 11 anni violentato dai compagni fuori dalla scuola”: indaga la Procura dei minori di Palermo Sarebbe stato violentato fuori dalla scuola da un gruppo di ragazzini che frequentano il suo stesso istituto. La vittima, secondo quanto riporta Repubblica Palermo, è un bambino di 11 anni. L’episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in una paese delle Madonie, in provincia di Palermo. A denunciare la vicenda sono stati i genitori dell’11enne. Il bambino, tornato da scuola, aveva segni di violenza e si è confidato con la madre che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese. I medici hanno messo in atto i protocolli per le vittime di violenza sessuale: le visite e gli esami avrebbero confermato la presenza di lesioni compatibili con gli abusi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Palermo, bambino di 11 anni “violentato all’uscita della scuola dai compagni coetanei”: si indaga su possibili altri abusi Leggi anche: Palermo, bambino di 11 anni violentato dai compagni all’uscita da scuola Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un bambino di 11 anni violentato dai compagni all’uscita della scuola; «Bambino di 11 anni violentato dai compagni all'uscita da scuola»: la denuncia dei genitori, il piccolo è sotto choc; Violentato all’uscita da scuola da alcuni coetanei, vittima un bambino di 11 anni; Stuprato, filmato e gettato in strada alla Magliana a Roma: il violentatore non viene arrestato. “Violentato dai compagni di scuola”, bimbo di 11 anni racconta gli abusi alla mamma: indaga la Procura - Un bambino di 11 anni ha raccontato alla mamma di aver subito abusi sessuali da parte di un gruppo di compagni di scuola ... fanpage.it

Palermo sotto choc, bambino di 11 anni violentato dai compagni di scuola. Indagini in corso - Un bambino di 11 anni sarebbe stato violentato fuori dalla scuola che frequenta da un gruppo di compagni che frequentavano il suo stesso istituto. msn.com

Shock a Palermo, bambino di 11 anni vittima di violenza di gruppo all'uscita di scuola: la denuncia dei genitori - Un bambino d 11 anni è stato vittima di violenza di gruppo all'uscita di scuola a Palermo: la denuncia da parte dei genitori ... notizie.it

Un bambino di 11 anni sarebbe stato violentato fuori dalla scuola da un gruppo di compagni che frequentavano il suo stesso istituto. L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in un paese delle Madonie in provincia di Palermo. La famiglia ha denunciato - facebook.com facebook

