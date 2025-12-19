Bambino di 11 anni violentato dai compagni all' uscita di scuola

Un grave episodio scuote una comunità delle Madonie, in provincia di Palermo, dove un bambino di 11 anni è stato vittima di violenza da parte di alcuni coetanei all’uscita da scuola. La vicenda ha suscitato sdegno e dolore, evidenziando la fragilità dei più giovani e la necessità di interventi concreti per garantire sicurezza e tutela. Un episodio che richiede riflessione e azione immediata.

© Ilgiornale.it - Bambino di 11 anni violentato dai compagni all'uscita di scuola Da amici a branco. Orrore in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo, dove un bambino di undici anni è stato violentato nei giorni scorsi da un gruppo di ragazzini fuori da scuola. Il bambino - che oggi verrà sentito con le tutele del codice rosso dalla procuratrice per i minori Claudia Caramanna - ha raccontato ai genitori gli abusi subiti fuori da scuola. L'11enne è stato visitato all'ospedale di Termini Imerese dove gli hanno riscontrato lesioni compatibili con una violenza. La famiglia ha presentato denuncia. Articolo in aggiornamento.

