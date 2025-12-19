Ballando Delogu ‘esausta’ prima della finale | Stiamo provando a sopravvivere

Andrea Delogu si trova a un passo dalla grande sfida finale di Ballando con le stelle, tra impegno e stanchezza. La conduttrice, accompagnata da Nikita Perotti, si sta preparando con determinazione, consapevole che questa potrebbe essere la notte decisiva. La tensione si fa sentire, ma la passione per la danza e il desiderio di vincere la spingono a dare il massimo.

(Adnkronos) – Andrea Delogu 'a terra' prima della finale di Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva, in coppia con Nikita Perotti, si prepara al gran finale: l'ultima esibizione che potrebbe portarla alla vittoria. Oggi è infatti l'ultimo giorno di prove per tutte le coppie rimaste in gara.

