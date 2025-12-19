Ballando Delogu ‘esausta’ prima della finale | Stiamo provando a sopravvivere

Andrea Delogu si trova a un passo dalla grande sfida finale di Ballando con le stelle, tra impegno e stanchezza. La conduttrice, accompagnata da Nikita Perotti, si sta preparando con determinazione, consapevole che questa potrebbe essere la notte decisiva. La tensione si fa sentire, ma la passione per la danza e il desiderio di vincere la spingono a dare il massimo.

Ballando, Delogu e il sostegno prima della finale: "Spero di non rovinare nulla" - La conduttrice televisiva, in coppia con il ballerino Nikita Perotti, è in corsa verso la vittoria del programma, ed è considerata una del ... msn.com

Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle, paura prima della diretta/ “Spero di non deludervi” - Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle, paura prima della diretta: "Spero di non deludervi, punteremo sul messaggio" ... ilsussidiario.net

Chi Magazine. Damiano David · The First Time. ANDREA DELOGU: ALTRO CHE NIKITA, BACIA ALESSANDRO La conduttrice, dopo aver chiarito il rapporto con il suo maestro a “Ballando”, bacia a sorpresa un ragazzo sotto casa. Tutti i dettagli sul sito, - facebook.com facebook

BALLANDO CON LE STELLE: Andrea Delogu con Nikita Perotti e Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca direttamente in finale. A loro si aggiungono Francesca Fialdini, Filippo Magnini e Fabio Fognini. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.