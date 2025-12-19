Ballando con le Stelle terremoto-Zazzaroni | Ecco chi vince
Sale la febbre da finalissima. Domani sera, sabato 20 dicembre, su Rai 1 andrà in onda l'ultimo atto di Ballando con le Stelle, subito dopo Affari Tuoi. In attesa dell’ultimo verdetto della stagione, iniziano a circolare le prime previsioni su chi potrebbe alzare il trofeo nel programma condotto da Milly Carlucci. E tra i pronostici, ecco anche quello di Ivan Zazzaroni, storico giudice del programma. Interpellato da Novella 2000, Zazzaroni non si è sottratto al gioco delle previsioni e ha immaginato uno scenario ben preciso per l’atto conclusivo dello show di Milly Carlucci: "Potrebbe esserci uno scontro finale tra Barbara d’Urso e Francesca Fialdini ", ha premesso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Chi è Cristina Canali, ex moglie di Ivan Zazzaroni e madre del figlio Gian Maria: “Non voleva partecipassi a Ballando Con Le Stelle”
Leggi anche: Ballando con le stelle, finalmente fuori! La classifica finale: chi perde e chi vince
Alessandro Borghese zittisce i rosiconi: Cos'è la cucina italiana | .it; Clostebol, dopo Jannik Sinner: C'è un nuovo positivo, terremoto nel tennis | .it; Fiorentina, inferno in spogliatoio: Mani addosso, bottigliate, sedie volanti | .it; Garlasco, il video della cena con Sempio dopo l'udienza: risate | .it.
Chi vincerà Ballando con le Stelle? Roberto Alessi ha posto la domanda al giurato Ivan Zazzaroni: ecco cosa ha risposto - Roberto Alessi ha posto la domanda al giurato Ivan Zazzaroni: ecco cosa ha risposto ... novella2000.it
Ivan Zazzaroni si sbilancia: “Chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2025"/ E svela la sfida finale - Ivan Zazzaroni fa i suoi pronostici sul vincitore di Ballando con le stelle 2025, svelando quella che è per lui la sfida finale dell'edizione ... ilsussidiario.net
Ballando con le stelle 2025, chi vincerà? Zazzaroni: “Scontro D’Urso e Fialdini” - Il giudice di Ballando si sbilancia su chi vincerà In un’intervista rilasciata a Novella 2000 il giudice di Ballando Ivan Zazzaroni si è voluto ... msn.com
Come è stata vissuta la sala delle stelle durante la semifinale Nonostante la tensione fosse alta, l’atmosfera era di grande leggerezza e grande sintonia fra le coppie. Guarda su RaiPlay l'ultimo episodio di "Ballando segreto" bit.ly/3KFXuj3 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.