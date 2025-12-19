Sale la febbre da finalissima. Domani sera, sabato 20 dicembre, su Rai 1 andrà in onda l'ultimo atto di Ballando con le Stelle, subito dopo Affari Tuoi. In attesa dell’ultimo verdetto della stagione, iniziano a circolare le prime previsioni su chi potrebbe alzare il trofeo nel programma condotto da Milly Carlucci. E tra i pronostici, ecco anche quello di Ivan Zazzaroni, storico giudice del programma. Interpellato da Novella 2000, Zazzaroni non si è sottratto al gioco delle previsioni e ha immaginato uno scenario ben preciso per l’atto conclusivo dello show di Milly Carlucci: "Potrebbe esserci uno scontro finale tra Barbara d’Urso e Francesca Fialdini ", ha premesso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ballando con le Stelle, terremoto-Zazzaroni: "Ecco chi vince"

Leggi anche: Chi è Cristina Canali, ex moglie di Ivan Zazzaroni e madre del figlio Gian Maria: “Non voleva partecipassi a Ballando Con Le Stelle”

Leggi anche: Ballando con le stelle, finalmente fuori! La classifica finale: chi perde e chi vince

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alessandro Borghese zittisce i rosiconi: Cos'è la cucina italiana | .it; Clostebol, dopo Jannik Sinner: C'è un nuovo positivo, terremoto nel tennis | .it; Fiorentina, inferno in spogliatoio: Mani addosso, bottigliate, sedie volanti | .it; Garlasco, il video della cena con Sempio dopo l'udienza: risate | .it.

Chi vincerà Ballando con le Stelle? Roberto Alessi ha posto la domanda al giurato Ivan Zazzaroni: ecco cosa ha risposto - Roberto Alessi ha posto la domanda al giurato Ivan Zazzaroni: ecco cosa ha risposto ... novella2000.it