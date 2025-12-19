Ballando con le Stelle il caso ripescaggio è tornato | dopo Costamagna tocca a Fialdini e ora la domanda è una sola | Selvaggia Lucarelli protesterà ancora?

Il «caso ripescaggio» di Ballando con le Stelle torna di attualità, coinvolgendo ora Fialdini dopo Costamagna. La questione accende il dibattito sulla giuria e sulle regole del programma, con Selvaggia Lucarelli pronta a protestare ancora. Dopo il ritorno di Costamagna nel 2022, oggi si ripropone lo stesso scenario, alimentando discussioni e curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori.

Nel 2022 Costamagna rientrò in gara dopo il ritiro per infortunio e scoppiò la polemica in giuria. Oggi la storia l'infortunata è Fialdini. Che cosa succederà?

