Ballando con le stelle finale rosa? Fialdini in pole su Delogu

La finale di Ballando con le stelle si avvicina, e il dibattito si accende: sarà una vittoria rosa? Fialdini sembra in vantaggio su Delogu, ma l’attesa cresce. Domani, sabato 20 dicembre, si deciderà il destino di questa emozionante edizione, con una possibile sfida tutta al femminile. La sfida si fa sempre più avvincente, e il pubblico è pronto a scoprire il nome della nuova campionessa.

(Adnkronos) – Chi vincerà la ventesima edizione di Ballando con le stelle? Domani, sabato 20 dicembre, ci potrebbe essere una finalissima tutta al femminile. Almeno secondo i bookmaker, che vedono Francesca Fialdini favorita numero uno, offerta – si legge su Agipronews – a 1,85 su Snai e Betflag, in leggero vantaggio su Andrea Delogu –

Ballando con le Stelle, Rosa Chemical e Erica Martinelli affondano Barbara D'Urso: "Sopravvalutata" - Però, siccome “non è finita fino a che non è finita”, a un passo dalla finale di sabato 20 dicembre, anche Rosa e Erica hanno voluto sparare un paio di bordate contro due concorrenti in diretta tv, in ... today.it

RAI 1 – RAIPLAY * “BALLANDO CON LE STELLE” – 20/12 (21.25) : «FINALE CON CINQUE COPPIE IN GARA, TRE SI SFIDANO PER EVITARE L’ELIMINAZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Quale sarà la coppia regina della ventesima edizione di “Ballando con le stelle”? agenziagiornalisticaopinione.it

Il Paso di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice - Ballando con le Stelle 06/12/2025

Come è stata vissuta la sala delle stelle durante la semifinale Nonostante la tensione fosse alta, l’atmosfera era di grande leggerezza e grande sintonia fra le coppie. Guarda su RaiPlay l'ultimo episodio di "Ballando segreto" bit.ly/3KFXuj3 - facebook.com facebook

