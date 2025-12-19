Ballando con le Stelle Fabio Canino parla della finale | Barbara D’Urso si è chiusa

Manca poco alla grande finale di Ballando con le Stelle, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di danza e spettacolo. Tra anticipazioni e sorprese, il programma promette emozioni intense e momenti indimenticabili, con protagonisti pronti a sfidarsi fino all’ultimo passo. Fabio Canino commenta con entusiasmo le ultime novità, mentre il pubblico aspetta con trepidazione di scoprire chi si laureerà campione di questa edizione.

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Fabio Canino parla della finale: “Barbara D’Urso si è chiusa” È tutto pronto per la finale di Ballando con le Stelle, che mai come quest’anno si preannuncia ricca di colpi di scena. A giocarsela saranno Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Allo spareggio invece Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. A fare un bilancio dell’edizione è stato Fabio Canino, da diciotto anni al tavolo dei giurati del programma condotto da Milly Carlucci. Fabio Canino, il bilancio su Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it Leggi anche: Ballando con le stelle, le pagelle del 29 novembre: Fabio Fognini polemico (4), Barbara D’Urso si commuove (9) Leggi anche: Ballando con le Stelle, le pagelle: Barbara D'Urso rosicona (8), Francesca Fialdini si scioglie (7), Fabio Fognini sbrocca (9), Rosa Chemical ripetitiva (4) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fabio Canino e la finale di Ballando con le stelle: «Barbara D'Urso ha avuto paura, Andrea Delogu ha la maturità di una sessantenne. I gay in tv? Sono gay di regime»; Sara Di Vaira gela Fabio Canino dopo la bocciatura a Paolo Belli: Penso di capire più di te; Stasera in onda la seconda semifinale di Ballando con le stelle; Ballando con le Stelle: la DIRETTA della seconda semifinale di sabato 13 dicembre. Ballando con le Stelle: Fabio Canino e il bilancio dell'edizione: "Tutti bravini, nessuno bravissimo" - Fabio Canino alla vigilia della finalissima di Ballando con le Stelle: "È una fiction, non solo una gara di ballo" ... comingsoon.it

Fabio Canino: «Ballando con le stelle è un circo. I concorrenti? Nessun fuoriclasse, Barbara D'Urso ha giocato male le sue carte. L'anno prossimo voglio Belen» - In prossimità della finale di Ballando con le stelle, Fabio Canino tira le somme sui concorrenti di questa edizione. msn.com

Ballando con le Stelle, Fabio Canino parla della finale: “Barbara D’Urso si è chiusa” - È tutto pronto per la finale di “Ballando con le Stelle”: ecco il bilancio di Fabio Canino e le sue parole su Barbara D’Urso ... dilei.it

Barbara D'urso commenta il suo percorso a Ballando con le Stelle. #barbaradurso #BallandoConLeStelle #fblifestyle - facebook.com facebook

Puntata ricca di colpi di scena di "Ballando con le Stelle", tra ripescaggi e sfide. Colombari e Favilla sono i primi classificati dell'undicesima puntata. La coppia accede alla seconda semifinale. Con loro: Fognini-Lini, Delogu-Perotti, Chemical-Martin... x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.