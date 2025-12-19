Ballando con le Stelle Fabio Canino parla della finale | Barbara D’Urso si è chiusa

Manca poco alla grande finale di Ballando con le Stelle, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di danza e spettacolo. Tra anticipazioni e sorprese, il programma promette emozioni intense e momenti indimenticabili, con protagonisti pronti a sfidarsi fino all’ultimo passo. Fabio Canino commenta con entusiasmo le ultime novità, mentre il pubblico aspetta con trepidazione di scoprire chi si laureerà campione di questa edizione.

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Fabio Canino parla della finale: “Barbara D’Urso si è chiusa”

È tutto pronto per la finale di  Ballando con le Stelle,  che mai come quest’anno si preannuncia ricca di colpi di scena. A giocarsela saranno Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Allo spareggio invece Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. A fare un bilancio dell’edizione è stato Fabio Canino, da diciotto anni al tavolo dei giurati del programma condotto da Milly Carlucci. Fabio Canino, il bilancio su Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

