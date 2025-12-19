Balkan tour il Friuli incontra i Balcani | al via il contest per trovare la voce

Il Balkan Tour unisce il Friuli e i Balcani attraverso musica e narrazione, creando un percorso ricco di culture e storie. Promosso dall’Orchestra Tita Marzuttini di Udine e supportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il progetto si svilupperà in quattro spettacoli tra aprile e maggio. Un’occasione unica per scoprire le sfumature di un viaggio musicale e culturale che avvicina diverse sensibilità artistiche.

Un viaggio musicale e narrativo capace di unire culture, storie e sensibilità artistiche. È lo spirito di Balkan Tour, il nuovo progetto dell'Orchestra a plettro Tita Marzuttini di Udine, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che porterà in scena quattro spettacoli tra aprile e maggio.

